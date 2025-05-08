ولي العهد السعودي بحث مع نائب الرئيس الفلسطيني بالأوضاع وسبل دعم القضية الفلسطينية

استقبل ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السّلام في جدة، نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ.
وأوضحت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّه "جرى خلال الاستقبال، بحث تطوّرات الأوضاع في فلسطين، وسُبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضيّة الفلسطينيّة، ومصالح الشّعب الفلسطيني الشّقيق".
حضر الاستقبال، وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب الفلسطيني كلّ من المستشار الدّبلوماسي للرّئيس الفلسطيني مجدي الخالدي، رئيس الهيئة العامّة للشّؤون المدنيّة أيمن قنديل، ورئيس ديوان نائب رئيس فلسطين آيه محيسن.
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