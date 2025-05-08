البابا الجديد ليو الرابع عشر يطل للمرة الأولى من شرفة الفاتيكان

أطلّ البابا الجديد ليو الرابع عشر، للمرّة الأولى من شرفة كاتدرائيّة القديس بطرس في الفاتيكان، بعدج انتخابه بابا جديدًا خلفًا للبابا الرّاحل فرنسيس.

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