قرع أجراس الكنائس في الفاتيكان ومختلف المناطق اللبنانية تزامنًا مع انتخاب بابا جديد

تُقرع أجراس الكنائس في مختلف المناطق اللّبنانيّة، تزامنًا مع انتخاب بابا جديد. كما قُرعت أجراس كاتدرائيّة القديس بطرس في الفاتيكان، بعد تصاعد الدّخان الأبيض من المدخنة المثبتة على سطح كنيسة سيستينا قرابة السّاعة 6,08 مساء (16,08 بتوقيت غرينتش)، بينما ارتفع تصفيق وصيحات وهتافات آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

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