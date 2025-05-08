البابا الجديد ليو الرابع عشر: لنتحد كشعب واحد من أجل السلام

دعا البابا الجديد ليو الرابع عشر، في كلمته الأولى بعد انتخابه، إلى أن "نتذكّر الصّوت الخافت والشّجاع للبابا فرنسيس، الذي بارك روما والعالم في صباح ذاك الفصح والله يحبنا كلنا"، مشيرًا إلى "أنّنا سنبحث مع بعض عن السلام والعدالة، ولنعمل معًا نساءً ورجال من دون خوف".

ولفت إلى أنّ "عمل "الكرسي" سيكون مكرّسًا للسلام والخير لكل إنسان من أي لون كان"، مبيّنًا "أنّنا سنعمل لتحل العدالة، ونعمل من دون خوف لنكون رسلاً ونطمح للتوجه صوب ذاك الوطن الذي اختاره الله". وشدّد على أنّ "علينا أن نبحث معًا كيف نكون كنيسة مرسلة تشيد الجسور".