شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لذوى الإعاقة: الرئيس السيسي أكبر داعم لأصحاب القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

قالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن المجلس يقوم بجهود كبيرة ويبذل جهود مكثفة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية.



وتابعت كريم:" تم عمل لجان بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لحقوق ذوى الإعاقة، وكذلك لجان استماع لبحث كل المعوقات التى تواجه ذوى الإعاقة والعمل على تذليلها بشكل عاجل، وهناك دعم كبير من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية لدعم أصحاب القدرات الخاصة".



جاء ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 للمجلس القومى لذوى الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت كريم، إلى أن المجلس حريص أيضا الى رفع الوعى وذلك من خلال الدور الإعلامى، خاصة وأن الإعلام يقع عليه دور كبير فى رفع الوعى حول الأشخاص ذوى الإعاقة وكيفية التعامل معهم وما شابه، وأن المجلس حريص أيضا على عقد الورش والندوات للتمكين على الأرض فى مختلف المجالات والقطاعات ".

وعلق النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالأشخاص ذوى الإعاقة، بداية من التشريعات والتوجيهات من قبل القيادة السياسية وما تحقق من إنجازات غير مسبوقة لدعم ذوى الإعاقة بصورة كبيرة وملحوطة، وهناك تعليمات لجميع أجهزة الدولة لتذليل العقبات إمام ذوى الإعاقة فى سبيل تيسير حصول أصحاب القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة.