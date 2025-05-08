شكرا لقرائتكم خبر عن بُشرى لأساتذة الجامعات.. زيادة كبيرة بالمخصصات المالية بمشروع الموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة تعكس تقدير الدولة لدور أساتذة الجامعات وجهودهم العلمية، شهدت مخصصات الأساتذة المتفرغين زيادة ملحوظة قدرها 984 مليون جنيه، حيث بلغت في مشروع الموازنة العامة الجديدة 2025/2026 نحو 8 مليارات و915 مليون جنيه، مقارنة بـ7 مليارات و931 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2025/2024.

وفى السياق ذاته، ارتفعت مخصصات مكافآت الأساتذة غير المتفرغين بقيمة 1.2 مليون جنيه، لتصل إلى 5.5 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 4.3 مليون جنيه خلال العام الحالى، بما يعكس اهتمام متزايد بتحفيز الكفاءات الأكاديمية ودعم المسيرة التعليمية والبحثية.

وتعد هذه المخصصات أحد بنود "الوظائف المؤقته" والتى شهدت زيادة خلال العام المالى الجديد لتصل لـ14.9 مليار جنيه مقابل 12.7 مليار العام الجارى، وتأتى الزيادة انعكاسًا واضحا للزيادة التى شهدتها مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة قدرها 104.1 مليار جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالى الجارى 2024/2025 حيث بلغت تقديراتها خلال العام الجديد 679 مليارا و110 مليونا مقابل 575 مليار جنيه العام الجارى، والتى تنقسم بدورها فى 3 بنود رئيسية تتمثل فى ( الأجور والبدلات النقدية والعينية، المزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة).