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انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية

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أ ف ب- سريناغار 0 تبليغ

انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية

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الدمام - شريف احمد - هزت انفجارات قوية مساء الخميس مطار مدينة جامو في كشمير الهندية على وقع مواجهة عسكرية خطيرة بين الهند وباكستان، وفق ما أفاد مصدر أمني الخميس.
ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الانفجارات، بحسب ما قال المصدر لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته، علما أن البلدين تبادلا الاتهامات الخميس بشن هجمات بمسيرات على أراضي كل منهما.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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