شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات تهز مطار مدينة جامو في كشمير الهندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هزت انفجارات قوية مساء الخميس مطار مدينة جامو في كشمير الهندية على وقع مواجهة عسكرية خطيرة بين الهند وباكستان، وفق ما أفاد مصدر أمني الخميس.

ولم يعرف حتى الآن سبب هذه الانفجارات، بحسب ما قال المصدر لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته، علما أن البلدين تبادلا الاتهامات الخميس بشن هجمات بمسيرات على أراضي كل منهما.

