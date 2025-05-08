شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني.. الدخان الأسود يعلن فشل الفاتيكان في اختيار البابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصاعد الدخان الأسود من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان نحو الساعة 09,50 بتوقيت جرينتش، في إشارة الى فشل المجمع الانتخابي في اختيار بابا جديد لليوم الثاني على التوالي خلال جولتي التصويت اللتين أجريتا صباح الخميس.

وسيعاود الكرادلة الـ133 المجتمعون خلف أبواب مغلقة وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي، إجراء جولتي تصويت بعد اليوم الخميس.

وفي حال انتخاب حبر أعظم جديد للكنيسة الكاثوليكية، يتصاعد الدخان الأبيض من المدخنة مباشرة بعد انتهاء إحدى الجولتين، أو يتصاعد دخان أسود قرابة الساعة 17,00 بتوقيت جرينتش في حال عدم حصول أي اسم على ثلثي الأصوات خلال الجولتين. تعذر الاتفاق وساد الترقب وسط آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس مع بدء تصاعد الدخان من المدخنة الصغيرة المثبتة على سطح الكنيسة، قبل أن تتبدد آمالهم سريعًا بعدما تبين أن لونه أسود.

ويوم الأربعاء، تعذر على الكرادلة الاتفاق على اسم البابا المقبل خلال دورة التصويت الوحيدة التي جرت عصرًا مع بدء اجتماعاتهم، ما أثار خيبة أمل لدى آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في الفاتيكان عند رؤيتهم الدخان الأسود يتصاعد من المدخنة.