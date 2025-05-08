شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الهدنة.. كييف تتهم روسيا بشن هجمات على طول خط الجبهة والان نبدء بالتفاصيل

مناوشات عسكرية

الدمام - شريف احمد - اتهمت أوكرانيا روسيا بمهاجمة أراضيها "على طول خط الجبهة" على رغم الهدنة لثلاثة أيام التي أعلنتها موسكو من جانب واحد، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء الخميس.وأعلن الجيش الروسي أنه يرد على هجمات أوكرانية، مؤكدا في الوقت نفسه التزامه بالهدنة التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين بالتزامن مع احتفالات كبيرة في موسكو بمناسبة "يوم النصر" في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية.وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا عبر منصة إكس: "وفق معطياتنا العسكرية، على رغم تصريحات بوتين، تواصل القوات الروسية شنّ هجمات على كل خط الجبهة".وأضاف أن منذ منتصف الليل "ارتكبت روسيا 743 انتهاكا لوقف إطلاق النار" وشنّت "63 محاولة هجوم"، وأكد أن أوكرانيا سترد وستتبادل كافة المعطيات مع حلفائها.وقالت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحافي إن "القوات المسلحة الروسية ملتزمة بشكل صارم وقف إطلاق النار، وهذا يشمل عدم شن ضربات جوية أو صاروخية أو مدفعية أو بالطيران المسيّر".وأضافت الوزارة "رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لم توقف وحدات الجيش الأوكراني الأعمال الحربية ضد القوات الروسية".