الشرطة الأوكرانية: مقتل شخصين في إطلاق نار في منطقة كييف

أعلنت الشرطة الأوكرانية عن "مقتل شخصين في إطلاق نار بعد ظهر الخميس في منطقة كييف".

وقالت الشرطة إن "المشتبه به البالغ 63 عاما كان قد اشترى سلاحا من جندي، قبل أن يطالبه الأخير بمزيد من المال".

وبعد اندلاع شجار بينهما، أطلق المشتبه به النار على الجندي وحماته التي كانت موجودة في المنزل، ما أدى إلى مقتلهما.

وقالت الشرطة في بيان إنها "نفذت عملية خاصة واعتقلت مطلق النار خلال ساعة"، وقد تم توزيع صورة لعنصرين يعتقلانه.

وأوردت معلومات تمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أن "عملية إطلاق النار وقعت في بلدة صوفييفسكا بورشتشاغيفكا المحاذية للجزء الغربي من العاصمة كييف".