أعلنت كتائب "القسام"، أننا "استهدفنا قوة صهيونية راجلة من 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتةً الى أن "عملية رفح اليوم هي ضمن سلسة عمليات أبواب الجحيم".
وقالت "القسام"، إننا "رصدنا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان بعد استهداف القوة الصهيونية في رفح".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا قوة إسرائيليى راجلة من 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار بحي التنور شرق رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.