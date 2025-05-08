"القسام": استهدفنا قوة إسرائيليى راجلة من 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار بحي التنور شرق رفح

أعلنت كتائب "القسام"، أننا "استهدفنا قوة صهيونية راجلة من 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، لافتةً الى أن "عملية رفح اليوم هي ضمن سلسة عمليات أبواب الجحيم".

وقالت "القسام"، إننا "رصدنا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان بعد استهداف القوة الصهيونية في رفح".