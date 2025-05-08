ترامب أشاد بالتوصل الى اتفاق تجاري مهم مع بريطانيا

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ"التوصل الى اتفاق تجاري مع بريطانيا"، واصفا إياه بـ"الاختراق".

كذلك أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس بالاتفاق التجاري "التاريخي" الذي تمّ التوصل إليه بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال ستارمر "هذا بالفعل يوم مذهل، تاريخي"، وذلك خلال اتصال بالفيديو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعلان بشكل مشترك عن الاتفاق في لندن وواشنطن.

وكان قد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيعلن يوم الخميس عن "اتفاق تجاري ضخم" مع "دولة كبيرة وتحظى باحترام كبير"، من دون أن يسمّها.

وأضاف أنّ هذا الاتفاق سيكون "الأول من بين اتفاقات كثيرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن البلد الذي يقصده أو نطاق الاتفاق الذي يتحدّث عنه.

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأميركي أنه "سيتخذ قرارا" بشأن التسمية الرسمية التي ستعتمدها الولايات المتّحدة الأميركية للخليج بعدما أفادت تقارير إعلامية بأنّه يعتزم إطلاق اسم "الخليج العربي" أو "خليج العرب" على المسطح المائي الذي تصرّ إيران على تسميته "الخليج الفارسي".

وردّا على سؤال بشأن هذه التقارير الإعلامية، قال ترامب "لا أريد أن أسيء لأحد. ولا أعلم إن كان هذا الأمر سيسيء لأحد".