الجيش: توقيف مطلوبين بجرم إطلاق النار في بلدات فنيدق وعين الذهب وقبعيت

أعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدات فنيدق وعين الذهب وقبعيت - عكار، وأوقفت المواطنين: (ا.م.)، (ج.ع.)، (ا.د.)، كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات".

وأكدت القيادة، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".