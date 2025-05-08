أمن الدولة: ضبط لحوم فاسدة داخل ملحمة في النويري وختمها بالشمع الأحمر وتوقيف عامل

كشفت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "تعزيزًا لجهودها المستمرّة في حفظ الأمن والسّلامة العامّة، داهمت دوريّة من قسم الاستعلام والتّحقيق في مديريّة بيروت الإقليميّة بتاريخ 2025-04-29، ملحمةً في منطقة النويري، حيث ضبطت كميّات من اللّحوم الفاسدة داخلها".
وأوضحت في بيان، أنّ "بعد مراجعة القضاء المختص، طُلب إرسال مراقب صحي إلى المكان، وأُعطيت الإشارة بختم الملحمة بالشّمع الأحمر"، مشيرةً إلى أنّ "خلال العمليّة، أوقفت الدّوريّة السّوري "م. ش." العامل في الملحمة، وضبطت بحوزته هويّةً لبنانيّةً مزوّرةً كان يستخدمها لإنجاز معاملات رسميّة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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