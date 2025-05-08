- 1/3
- 2/3
- 3/3
أصدر محافظ البقاع كمال أبو جوده قرارًا حمل رقم (1/ه.ت)، يتعلّق بتمديد فترة قبول التّرشيح لأعضاء الهيئة الاختياريّة في البلدات غير المكتملة في قضاء زحلة، وذلك بناءً على المادّة رقم 5 من قانون المختارين والمجالس الاختياريّة الصّادر عام 1947، معطوفة على المادّة 26 من القانون رقم 97/665، الّتي تجيز قبول ترشيحات جديدة تقدَّم قبل الاقتراع بثلاثة أيّام.
وبالتّالي تمّت إعادة فتح باب التّرشيح لمنصب عضو اختياري في البلدات المذكورة في قضاء زحلة حتّى السّاعة 24:00 من تاريخ 2025-05-14.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح باب الترشيح لمنصب عضو اختياري في بعض بلدات قضاء زحلة حتى 14 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.