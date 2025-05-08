إعادة فتح باب الترشيح لمنصب عضو اختياري في بعض بلدات قضاء زحلة حتى 14 أيار

أصدر محافظ البقاع كمال أبو جوده قرارًا حمل رقم (1/ه.ت)، يتعلّق بتمديد فترة قبول التّرشيح لأعضاء الهيئة الاختياريّة في البلدات غير المكتملة في قضاء زحلة، وذلك بناءً على المادّة رقم 5 من قانون المختارين والمجالس الاختياريّة الصّادر عام 1947، معطوفة على المادّة 26 من القانون رقم 97/665، الّتي تجيز قبول ترشيحات جديدة تقدَّم قبل الاقتراع بثلاثة أيّام.

وبالتّالي تمّت إعادة فتح باب التّرشيح لمنصب عضو اختياري في البلدات المذكورة في قضاء زحلة حتّى السّاعة 24:00 من تاريخ 2025-05-14.