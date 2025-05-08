"كتائب القسام": استهداف قوة إسرائيلية قوامها 12 جنديًا شرقي رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "ضمن سلسة عمليّات "أبواب الجحيم"، تمكّن مقاتلونا من استهداف قوّة هندسيّة إسرائيليّة قوامها 12 جنديًّا، كانت تتجهّز للقيام بعمليّة نسف داخل أحد المنازل في محيط مفترق الفدائي في حي التنور شرق مدينة ​رفح​ جنوبي قطاع غزة، بقذيفتَين مضادّتَين للأفراد والدّروع، ممّا أدّى لانفجار كبير داخل المنزل؛ ووقوع أفراد القوّة بين قتيل وجريح"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا رصدوا هبوط الطّيران المروحي للإخلاء".

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