تصاعُد الدخان الأبيض في الفاتيكان في إشارة إلى انتخاب البابا الجديد

تصاعَد الدّخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا في الفاتيكان، في إشارة إلى انتخاب الكرادلة الكاثوليك للبابا الجديد.
وكان قد تصاعد دخان أسود من مدخنة الكنيسة بعد ظهر اليوم، في إشارة إلى أنّ ثاني تصويت للكرادلة الـ133 في المجمع الانتخابي لم يُفضِ لانتخاب بابا جديد.
وقد شاهد آلاف المؤمنين والزّوار في ساحة القديس بطرس الدخان المتصاعد، بعدما انتظروا أكثر من ثلاث ساعات لمعرفة نتيجة اليوم الثاني من اجتماعات الكرادلة، الّتي تُقام بسرّيّة خلف أبواب مغلقة.
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