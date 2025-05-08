وأخيراً، بريطانيا وأميركا توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا عن توصل الولايات المتحدة إلى اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة. وقال في تصريح من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض إن "التفاصيل النهائية قيد الصياغة"، ولكن "تمت الموافقة على كل شيء تقريبًا".

وأضاف ترامب بأن شركات الكيماويات والآلات والشركات "الصناعية" الأمريكية ستحصل على فرص وصول أفضل إلى أسواق المملكة المتحدة.

وقال: "تتضمن الاتفاقية مليارات الدولارات من زيادة فرص وصول الصادرات الأميركية إلى الأسواق، وخاصةً في قطاع الزراعة، مما يزيد بشكل كبير من فرص وصول لحوم البقر الأمريكية والإيثانول وجميع المنتجات التي ينتجها مزارعونا العظماء تقريبًا".

واصفًا المملكة المتحدة بأنها "واحدة من أعظم" حلفاء الولايات المتحدة، قال إنها "في صدارة القائمة - إنها أول من نتحدث عنه".

وأضاف ترامب أنه يريد "شكر رئيس الوزراء ستارمر"، واصفًا إياه بأنه "رائع"، ومؤكدًا أن البلدين تربطهما "علاقة رائعة".

وخلص ترامب غلى القول إن "العلاقة بين بلدينا ستصبح قريبًا أقوى من أي وقت مضى"، وقدم ستارمر للتحدث.

اتصال هاتفي

وبعد إعلان ترامب، أجرى رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر اتصالا هاتفيا معه، وافتتح الرئيس الأميركي المكالمة بالقول إن اليوم "يوم مميز" لأنه يصادف الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا.

وبالتطرق إلى التجارة، شكر الرئيس ستارمر وفريقه الموهوب على عملهم المتميز وشراكتهم.

"اتفاقية اليوم مع المملكة المتحدة هي الأولى في سلسلة من اتفاقيات التجارة التي تفاوضت عليها إدارتي على مدار الأسابيع الأربعة الماضية."

وأضاف: "بهذه الاتفاقية، تنضم المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في التأكيد على أن المعاملة بالمثل والإنصاف مبدأ أساسي وحيوي للتجارة الدولية."