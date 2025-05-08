شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التضامن بمجلس النواب: الرئيس السيسي أكبر داعم لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى ذوى القدرات الخاصة اهتمام كبير، سواء من خلال التوجيهات المباشرة أو التشريعات التى تساهم بقوة فى حصول ذوى الإعاقة على حقوقهم المكتسبة.

جاء ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 للمجلس القومى لذوى الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.



وأعلن القصبى رئيس اللجنة إلى أن مخصصات المجلس فى موازنة العام المالى 2025/2025 حوالى 28 مليون جنيه، بزيادة عن العام المالى الماضى 20% تقريبا، لافتا إلى أن الدعم والمنح والمزايا بلغت 750 ألف جنيها، والمصروفات الأخرى 21 الف جنيها، وشراء الأصول غير المالية 9.6 مليون جنيه وهو نفس الرقم الموجود فى العام السابق والحالى".



وأكد القصبى، أن المجلس عليه مسئوليات كبيرة ََوجسيمة، وربما تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يتم متابعته على أرضا الواقع بشكل مستمر من قبل اللجنة لإزالة التعوقات أن وجدت وتوظيف المقومات فى أماكنها، وحسن استغلال الموارد المتاحة".