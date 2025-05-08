شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب توافق على موازنة "القومى لذوى الإعاقة" 25/26 بـ28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، على موازنة المجلس القومى لذوى الإعاقة للعام المالى 2025/2026، التى تبلغ حولى 28 مليون جنيه.

وأكد القصبى، أن المجلس عليه مسئوليات كبيرة ََوجسيمة، وربما تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يتم متابعته على أرضا الواقع بشكل مستمر من قبل اللجنة لإزالة التعوقات أن وجدت وتوظيف المقومات فى أماكنها، وحسن استغلال الموارد المتاحة".



وقالت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن المجلس يقوم بجهود كبيرة ويبذل جهود مكثفة لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المجالات والقطاعات على مستوى الجمهورية، متابعة:" تم عمل لجان بشأن تعزيز الاستراتيجية القومية لحقوق ذوى الإعاقة، وكذلك لجان استماع لبحث كل المعوقات التى تواجه ذوى الإعاقة والعمل على تذليلها بشكل عاجل، وهناك دعم كبير من قبل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية لدعم أصحاب القدرات الخاصة".

جاء ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 للمجلس القومى لذوى الإعاقة، بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.