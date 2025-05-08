شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تهديد المسيرات.. فوضى في مطار بولكوفو بعد تحويل 74 رحلة جوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشهد مطار بولكوفو في سانت بطرسبرج حالة من الفوضى بعد تحويل 74 رحلة جوية إليه نتيجة إغلاق مؤقت لمطارات موسكو بسبب تهديدات بهجمات طائرات مسيرة، ما أدى إلى ازدحام شديد في المطار.

واضطرت الطائرات إلى الانتظار ساعات على المدرج، ما حوله إلى ما يشبه ازدحامًا مروريًا جويًا. معاناة شديدة للركاب وأدى هذا الوضع إلى معاناة شديدة للركاب، إذ ظل بعضهم على متن الطائرات أكثر من 6 ساعات دون توفير مياه أو طعام، ما أدى إلى حالات إعياء خاصة بين كبار السن والأطفال.

وتدخلت النيابة العامة للنقل في شمال غرب روسيا لمراقبة الوضع وضمان حقوق الركاب، وجرى تنظيم استقبال ميداني في المطار لهذا الغرض.

وأثر هذا الاضطراب على أكثر من 60 ألف مسافر، مع إلغاء أكثر من 350 رحلة جوية، بما في ذلك رحلات دولية.

ولا تزال السلطات الروسية تتابع الأزمة، مع استمرار تأخير الرحلات وتكدس الطائرات، ونصحت الركاب بالتواصل مع شركات الطيران للحصول على أحدث المعلومات عن رحلاتهم.