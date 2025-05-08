"أ ف ب": الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورا

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "سفارة بكين دعت رعاياها الى مغادرة السودان على الفور".

ولفتت السفارة، في بيان، الى أن "هذه التوصيات تتعلق بالرعايا الصينيين وليس المؤسسات دون مزيد من التفاصيل.

وأتى ذلك بعدما أفادت منظمة العفو الدولية الحقوقية بأن دولة الإمارات قدمت أسلحة صينية الصنع لقوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش منذ عامين.