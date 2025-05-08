افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بانه بحسب عميد الكرادلة الكاردينال جوفاني باتيستا ري قد يتصاعد الدخان الابيض مساء اليوم وبالتالي انتخاب بابا جديد.

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الوطنية: عميد الكرادلة في الفاتيكان يتوقع انتخاب البابا مساءً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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