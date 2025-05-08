الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أننا "فرضنا عقوبات جديدة على كيانات وأفراد على صلة بإيران".

وأمس، اكدت وزارة الخارجية الإيرانية بانه لا صحة للأنباء حول لقاء مرتقب بين الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأميركي دونالد ترامب على هامش زيارة ترامب الى السعودية.

واكدت الخارجية الايرانية بان طهران لم تطلب محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة.

في حين أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "تحديد موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة لا يزال قيد البحث".