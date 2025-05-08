وزير الطاقة بحث مع سفيرة اليونان ومدير عام الصندوق العربي بسبل التعاون

استقبل وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​ في مكتبه، رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد برفقة مستشاره ميرزا حسن، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر ورئيس إدارة التّمويل في المجلس إبراهيم شحرور. وتناول البحث التّعاون القائم مع الصّندوق العربي، وسبل تعزيزه عبر مشاريع مرتبطة بقطاعَي الكهرباء والصّرف الصّحي.

كما عرض الصدي مع سفيرة اليونان ديسبينا كوكولوبولو الّتي زارته برفقة مديرة مكتب الشّؤون الاقتصاديّة والتجاريّة اليا باباناستاسيو، للعلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وتركّز البحث حول كيفيّة التّعاون على صعيد الكهرباء والنّفط.