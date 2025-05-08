449 مرشحًا للمجالس البلدية و249 مرشحًا اختياريًا في قضاء صور حتى الساعة

أقفلت صناديق التّرشيحات للانتخابات البلديّة والاختياريّة في دائرة قضاء صور ليوم الخميس، ليصبح العدد الإجمالي للمرشّحين منذ فتح باب استقبال الطّلبات حتّى الآن 449 مرشّحًا للمجالس البلديّة، 249 مرشّحًا اختياريًّا و5 مرشحين كعضو اختياري في قضاء صور.

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