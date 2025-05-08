جامعة سيّدة اللويزة اقامت حفل عشاء تكريمي بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة وعيد تأسيس الجامعة

أقامت جامعة سيّدة اللويزة، حفل عشائها السنوي في الحرم الرئيسي-ذوق مصبح، بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة وعيد تأسيس الجامعة تكريماً لأهل الإعلام والصحافة اللبنانية.

واشار رئيس المجلس الأعلى للجامعة، الأب بشارة الخوري الى ان "لما أطلقنا في السنة الماضية مسابقة بين تلامذة المدارس، فإننا نطلق معكم هذه السنة مبادرة ثانية جديدة وهي مسابقة بين الصحافيين الجدد الصاعدين، وهدفها إطلاق مواهبهم وفتحهم على عالم الواقع، ودعمهم في خطواتهم الأولى نحو عتبة الإعلام الحقيقي. وتحت مظلة إعلامية واسعة تشكلونها أنتم المجتمعين اليوم، في هذا اللقاء الذي تحول إلى طقس يمارس شعائره معا، فكرا وخمرا، خبزا وملحا في جو خال من كل حساسية وتجاذب، مغمور بجاذبية الكلمة النقية، مليء بالتفاعل والتشاركية لأجل هدف سام نتسابق إليه جميعا".

بدوره، لفت وزير الإعلام بول مرقص الى ان "في هذه الأمسية نمسك المجد من طرفيه: الكلمة في ذكرى شهداء الصحافة، والعلم في عيد تأسيس جامعة سيدة اللويزة. وأي مجد يسمو على قول الحقيقة ونشر نور العلم؟ لعل قدر الصحافة عبر التاريخ أن تكون شاهدة وشهيدة، تطول لائحة الشهداء الأحرار وتطول، ولا تنتهي، فجميعهم امتشقوا القلم سلاحا وحيدا حاربوا به الظلم والاستبداد والاحتلال، وجميعهم نذروا حياتهم لقضية محقة، وطنية ووجودية، وجميعهم واجهوا مصيرا واحدا: الشهادة من أجل الحقيقة، بعد الشهادة لها ".

واضاف "نستذكر الليلة شهداء صحافتنا في صرح جامعي عريق يحتفل بعيد تأسيسه. ونغتنم الفرصة لنعلن أن التعاون مع جامعة سيدة اللويزة سوف يكون من خلال تبادل الطاقات مع وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان، عبر الدراسات والأبحاث التي قد تقدمها الكليات، وبخاصة قسم الدراسات السمعية والبصرية في كلية الإنسانيات، الذي سيساهم في إنتاج الوثائقيات والأفلام القصيرة من أجل بثها على الهواء من خلال برامج متخصصة تكون من تقديم الطلاب أيضا".