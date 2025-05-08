شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العضوية بـ"الجبهة": نستهدف الأغلبية الصامتة عبر استعادة الثقة وبناء المصداقية والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت أمانة العضوية بحزب الجبهة الوطنية مهام الأمانة وآليات تنفيذها، وذلك بالاستماع إلى مقترحات الحضور بشأن تفعيل دور العضوية خلال المرحلة المقبلة ووضع آليات لجذب كوادر جديدة، بالتنسيق مع الأمانات النوعية وأمانات المحافظات.

وأكد اللواء أحمد سعد أمين العضوية بالحزب أن الجبهة الوطنية وُلد من رحم الحاجة الوطنية، ويستهدف الأغلبية الصامتة التي ابتعدت عن المشاركة السياسية، من خلال استعادة الثقة، وبناء المصداقية، وتحقيق تمثيل حقيقي يعبر عن الشارع المصري، بما يسهم في رفع معدلات المشاركة السياسية، ودعم تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز الاصطفاف الشعبي خلف الدولة لمواجهة التحديات الراهنة.

وأشار أمين العضوية إلى أن الحزب يضم كوادر وخبرات متنوعة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن عدد مؤسسي الحزب بلغ نحو 550 ألف مؤسس، كما استعرض المهام الرئيسية لأمانة العضوية، والتي تشمل الجانب التنظيمي المتعلق ببناء قاعدة عضوية قوية، واستخراج كارنيهات العضوية من خلال استمارة إلكترونية متاحة عبر موقع الحزب، بما يمكّن من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في دعم اتخاذ القرار داخل الحزب.

وأوضح أن الأمانة تعمل كذلك على تعظيم الاستفادة من العضويات القائمة، إلى جانب استقطاب أعضاء جدد، بما يعزز الحضور المجتمعي للحزب.