شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: زيارة الرئيس السيسي لليونان تؤكد عمق الروابط التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

صرح الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، بأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جمهورية اليونان تمثل محطة مهمة فى مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأثينا، وتؤكد عمق الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التى تجمع بين البلدين الشقيقين على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور أبو العلا أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت خلال الأعوام الأخيرة تقارباً غير مسبوق وتعاوناً مثمراً على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، مما يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية دعم الاستقرار الإقليمى وتعظيم الفرص التنموية لكلا الشعبين.

وأشار إلى أن عقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، وتوقيع الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب عدد من الاتفاقيات الثنائية، تمثل خطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون وتعميق الشراكة فى مجالات حيوية مثل الطاقة والسياحة والاستثمار.

كما نوّه الدكتور أبو العلا إلى أهمية مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، الذى يُعد نموذجاً للتكامل الإقليمى، ويمثل نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية، حيث يتيح للمرة الأولى إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية النظيفة من مصر إلى القارة الأوروبية.

وختم رئيس الحزب العربى الناصرى بالإشارة إلى الدور الإقليمى المحورى الذى تلعبه مصر فى إرساء الأمن والاستقرار، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو ما يعزز مكانتها كشريك أساسى للاتحاد الأوروبى فى قضايا الأمن والتنمية.