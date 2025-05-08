شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة.. الحكومة تخصص 1.5 مليار جنيه لدعم العاملات فى إجازة رعاية الطفل والان مع تفاصيل الخبر

خصصت الحكومة في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/206، مبلغ وقدره مليار و494 مليون جنيه لتغطية تكاليف مساهمتها في التأمين علي العاملات في إجازة لرعاية أطفالهن، وذلك مقابل مليار و234 مليون جنيه في العام الجاري، ما يعكس زيادة ملحوظة في الدعم الحكومي بنسبة تصل إلى 20%.

وتعد هذه الزيادة في إطار الجهود المستمرة للحكومة لدعم حقوق المرأة في سوق العمل، وتمكين الأمهات من التوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية، وذلك في ضوء استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز المشاركة النسائية في سوق العمل، وتوفير بيئة دعم مستدامة للأمهات العاملات.

وتأتي هذه المخصصات ضمن حزمة المزايا التأمينية بمشروع الموازنة العامة الجديدة، والتي تشهد ارتفاعا حسبما البيان التحليلي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025/2026 والمقدم من وزير المالية الدكتور أحمد كجوك إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتصل إلي 73 مليارا و366 مليون جنيه مقابل 66 مليارا و930 مليون جنيه العام الجاري 2024/2025.