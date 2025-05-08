دخان أسود يتصاعد من الفاتيكان في اليوم الثاني لمجمع الكرادلة

ابوظبي - سيف اليزيد - تصاعد الدخان الأسود من مدخنة كنيسة سيستينا قبيل ظهر الخميس في مؤشّر إلى أن جولتي الاقتراع في مجمع الكرادلة المغلق لم تفضيا إلى انتخاب بابا جديد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وحوالي الساعة 11,50 (9,50 ت غ)، ساد الترقب وسط آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس مع بدء تصاعد الدخان من المدخنة الصغيرة المثبّتة على سطح الكنيسة، قبل أن تتبدّد آمالهم سريعاً بعدما تبيّن أن لونه أسود.

وسيجري الكرادلة الناخبون المنعزلون في إطار المجمع المغلق (كونكلاف) في كنيسة سيستينا منذ الأربعاء وعددهم 133، جولتين جديدتين من التصويت في فترة بعد الظهر.

والأربعاء، تعذر على الكرادلة الاتفاق على اسم البابا المقبل خلال دورة التصويت الوحيدة التي جرت عصراً مع بدء اجتماعاتهم، ما أثار خيبة أمل لدى آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في الفاتيكان عند رؤيتهم الدخان الأسود يتصاعد من المدخنة.

وكان ذلك متوقعا إذ إن جولة التصويت الأولى تسمح خصوصا بجس نبض القوى المختلفة قبل حصول مداولات بين الكرادلة من تيارات مختلفة داخل المجمع المقدس المتنوع جدا.

والخميس بدأ "أمراء الكنيسة" كما يلقب الكرادلة، التصويت مجددا مع دورتين خلال جلسة الصباح ودورتين أخريين بعد الظهر.

وفي حال حصل اسم على غالبية الثلثين أي 89 صوتا، يبلغ العالم فورا مع تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

في المقابل، يتصاعد دخان أسود قرابة الساعة 17,00 ت غ في حال عدم حصول أي اسم على ثلثي الأصوات خلال الجولتين.

ولا تعرف مدة أعمال المجمع ويصعب توقعها. فعلى سبيل المقارنة استمر المجمع يومين لانتخاب بنديكتوس السادس عشر في 2005 وفرنسيس في 2013.