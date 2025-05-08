الصين تدعو رعاياها لمغادرة السودان فورا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت الصين، إن الوضع الأمني في السودان يستمر بالتراجع والمخاطر تزداد بشدة.

ودعت الصين رعاياها لمغادرة السودان فورا.

وكانت قد استهدفت طائرات بدون طيار الخميس القاعدة البحرية الرئيسية في السودان، في بورتسودان (شرق) المقر الموقت للحكومة، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، وفقا لـ مصدر في الجيش السوداني اتهم قوات الدعم السريع بشن هذه الهجمات.

وقال المصدر إن المسيرات عاودت الهجوم على قاعدة فلامينجو البحرية شمال بورتسودان”.

وأشار إلى أن هذه القاعدة تم استهدافها الأربعاء بهجوم مماثل.

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