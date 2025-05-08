كنعان استقبل أعضاء لائحة "معًا الصوان أقوى": الوقت للإنماء والتنفيذ وأنا إلى جانبكم

أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان، خلال استقباله أعضاء لائحة "معًا الصوان أقوى" في دارته في البياضة، إلى أنّ "الوقت للانماء والتنفيذ، والآمال كبيرة عليكم، وأنا الى جانبكم، ولا أطلب منكم سوى نجاحكم وخدمتكم لأبناء بلدتكم".
وقال: "مبروك ثقة الناس، والآن الاتكال عليكم، فلا تصغوا الى الكلام من هنا وهناك، بل اعملوا من أجل بلدتكم وجميع عائلاتها".
وجاءت زيارة أعضاء اللائحة برئاسة مروان بو فرح لشكر كنعان على دعم اللائحة، وذلك بعد فوزها بنتيجة 9-0 في بحنس ضهر الصوان.
وقال بو فرح بعد اللقاء: "بعد الثقة التي أولانا إياها أهلنا في بحنس ضهر الصوان بالاقتراع لصالح لائحتنا لتصبح بذلك المجلس البلدي للسنوات الست المقبلة، كان لا بد من زيارة النائب كنعان، لشكره على وقوفه إلى جانب الخيار الإنمائي الذي نمثله، وحرصه المستمر على دعم مسيرة التنمية والمشاريع التي تهم بلدتنا التي هي بلدته الثانية".
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