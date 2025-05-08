تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش واتحاد المصارف العربية في مقر الاتحاد في بيروت، بحضور عدد من الضباط والمصرفيين والمختصين في الشؤون القانونية.
وقّع المذكرة مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد الإداري علي بو حمدان، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وتتضمن تعزيز التعاون والتدريب المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير الإدارة المالية، وإقامة ورش عمل بمشاركة مصارف ومؤسسات مالية وإدارية من لبنان والعالم العربي.
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