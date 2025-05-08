البستاني: "النافعة يجب أن تعود نافعة" عبر إعادة الموظفين الأكفاء والمكننة ومكافحة الفساد

أكد النائب فريد البستاني إن "النافعة يجب أن تعود نافعة، ولكي تعود كذلك يجب إعادة الموظفين المدنيين النظيفي الكف، لأنهم أكفاء ويتمتعون بالخبرة اللازمة لتسيير أمور الناس. كما يجب العمل على مكننة العمل لمواكبة العصر، ولخدمة المواطنين بطريقة سريعة وفعالة، ولقطع الطريق أمام السماسرة وأبواب الفساد. كذلك لا بد من التسريع بوضع دفتر الشروط وإجراء مناقصة لتلزيم إدارة المصلحة، على أن تكون المناقصة شفافة ووفق قانون الشراء العام. وأيضًا من الضروري إجراء مناقصة لتلزيم مراكز المعاينة التقنية (الميكانيك) لفحص السيارات بشكل دوري، والتأكد من صلاحية سيرها على الطرق، مما يساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتخفيض عدد الحوادث الخطيرة التي تؤدي إلى مقتل مئات المواطنين كل سنة". وختم بالتأكيد على متابعة تطور الأمور حتى التثبت من تنفيذ الخطوات كافة التي تضمن تحسين عمل النافعة.

جاء ذلك خلال جولة تفقديّة ورقابية قام بها النواب فريد البستاني وسجيع عطية وفيصل الصايغ على مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة – النافعة، حيث عقدوا اجتماعًا مع العميد نزيه قبرصلي، رئيس المصلحة بالتكليف والمعيّن في هذا المركز منذ نحو شهر، واطّلعوا منه على التحسينات والتنظيم الجاري العمل بهما.

وقام النواب بجولة على أقسام المصلحة، وانضم إليهم النائب رازي الحاج، حيث عاينوا الأوضاع المزرية والصعوبات التي يعاني منها المواطنون في الحصول على الخدمات، وسط تأكيد على الحاجة الملحة للتنظيم والتطوير، ودعم كل الجهود الرامية إلى إعادة المرفق إلى دوره الطبيعي في خدمة المواطنين.