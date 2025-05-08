بري تابع المستجدات السياسية والميدانية خلال استقباله المر والفرزلي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب ميشال المر حيث جرى بحث للأوضاع العام والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية.

ولفت الفرزلي، الى أن "زيارة بري اليوم هي من أجل الإطلاع من دولته على التطوّرات والشؤون والشجون على الساحة اللبنانية بشكل عام وخصوصاً الإعتداءات الإسرائيلية المتتالية ولا بد أن نذكر اليوم هذا الإعتداء المتمثل بالغارات الجوية التي إرتكبتها إسرائيل".

وذكر أن "العمل مستمر طبعاً والثقة المطلقة هي في فخامة رئيس البلاد رئيس الجمهورية صاحب خطاب القسم التاريخي والذي يعمل جاهداً من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو ردع العدوان و تحرير الأرض وبالتالي فرض سلطان الدولة على كافة التراب الوطني اللبناني بحيث يشعر الشعب اللبناني أنه قد خرج من هذه الأزمة التي تحكمت به تحكماً مدمراً نأمل أن تمر الأمور كما يجب وكما نشاء".

وتابع "الأمر الأخير أننا نحن اليوم في إنتخابات بلدية هذه الانتخابات التي تدل على شيء إنما تدل على تصميم القيادة اللبنانية رئيساً ورئيس مجلس وحكومة من أجل تأمين إعادة الانتاج الحيوي المطلوب في المؤسسات الدستورية بدءاً بالبلديات وإنتهاءً بإنتخابات المجلس النيابي إن شاء الله في السنة القادمة".