فضل الله التقى السّفير الإيراني: نمر بمرحلة معقّدة وصعبة تحتاج إلى دقّة في التعامل مع كل معطياتها

استقبل السيّد علي فضل الله السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، حيث جرى عرض للأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة وسبل مواجهة المرحلة الصعبة بكل تداعياتها.

وأشار أماني، الى "المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزّة"، لافتاً إلى أنّه "يسعى لتهجير الفلسطينيين بعد عجزه عن الإنتصار على المقاومة في غزّة"، مؤكداً أنّه "سيفشل أيضًا في الوصول إلى مساعيه الهادفة لإبعاد الفلسطينيين عن القطاع".

وشدّد على "وقوف إيران إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف المجالات وخصوصًا في مجال الإعمار مؤكّدًا على الحوار وعلى العمل لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعًا".

من جهته، أعرب فضل الله عن "شكره لإيران على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني ومساعدته في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى "أهميّة الانفتاح على الجميع، وعلى ضرورة الحوار في الدائرة اللبنانيّة العامّة، والدائرة الاسلاميّة الشيعيّة الخاصّة".

ورأى أنّنا "نمر في مرحلة معقّدة وصعبة في لبنان والمنطقة وتحتاج إلى دقّة في التعامل مع كل معطياتها وقراءة تداعياتها، وخصوصًا في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة والضّغط المتواصل على لبنان على أكثر من مستوى، مؤكًدًا على العمل لوحدة الموقف اللبناني في مواجهة اعتداءات العدو وسعيه الدائم للإيقاع بين اللبنانيين".