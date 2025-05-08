لجنة الاعلام والاتصالات ناقشت برنامج عمل وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين النواب أعضاء اللجنة، كما حضر وزير الاتصالات شارل الحاج، ومستشاري الوزير أنطوان سعد وداني دويك.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برنامج عمل وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة، والخطوات التي سيتم إعتمادها تحقيقا لاهداف الخطة المتوخاة ، كما تطرق البحث الى العائدات المفترض تحصيلها وتحسين ايرادات الدولة باتجاه تعزيز إسهام قطاع الاتصالات في تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتامين خدمات اتصال منتظمة وكفوءة وعالية الجودة لجذب بيئة استثمار مؤاتية.

كذلك تم البحث أيضاً في موضوع ستارلينك والذي أخذ حيزاً هاماً في المناقشة لما يتضمنه من محاذير أمنية وإقتصادية، حيث سجل عدد من النواب تحفظهم على المشروع فيما أيده نواب اخرون.

كما ناقشت اللجنة مواضيع أخرى منها موضوع الهيئة الناظمة للإتصالات وشركة ليبان تلكوم، وموضوع كوابل الاتصالات منها الكابل البحري كما استمع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى شرح وزير الاتصالات لخطته، وابدوا ملاحظاتهم وطرحوا اسئلتهم واستفساراتهم عليه ، وتم التوافق على استكمال مناقشة باقي اجزاء الخطة في جلسة لاحقة.