عيسى الخوري ترأس اجتماعا عرض لأوضاع معهد البحوث الصناعية الراهنة

ترأّس وزير الصناعة جو عيسى الخوري اجتماع مجلس إدارة معهد البحوث الصناعية، في حضور المدير العام للمعهد بسام الفرن، وعدد من الأعضاء.

وتخلّل الاجتماع عرض شامل لأوضاع المعهد الراهنة والأضرار التي لحقت به نتيجة الحرب الأخيرة، تلاه نقاش حول الوضع المالي والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد.

كما تناول المجتمعون قضايا متعلقة بشؤون الموظفين والتطورات الإدارية، وبحثوا في سبل تعزيز أداء المعهد وتوسيع نطاق خدماته. كذلك تم التطرق إلى مناقشة استراتيجية المعهد للسنوات المقبلة.