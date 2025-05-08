تلقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اتصالا من وزير الاعلام بول مرقص مطمئنا الى سلامة الموظفين في إذاعة صوت المدى بعد الحريق الذي نشب فيها، وابدى مرقص لبو صعب كل دعم واستعداد للمساعدة في كل ما تحتاجه صوت المدى، لتعاود البث على الهواء بأسرع وقت، تأدية لرسالتها الاعلامية. فيما شكر بوصعب لوزير الاعلام اهتمامه وتضامنه.

كانت هذه تفاصيل خبر مرقص اتصل ببو صعب مطمئنا ومبديا استعداده للمساعدة لتعاود "صوت المدى" البث بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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