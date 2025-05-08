السفارة الإيرانية: اعتداءات إسرائيل على الجنوب تؤكد الطبيعة العدوانية لهذا الكيان واستخفافه بالقرارات والاتفاقيات الدولية

أشارت السفارة الإيرانية في لبنان إلى أن "الكيان الإسرائيلي يواصل نهج نشر الفوضى والدمار في محيطه"، ووصفت هذا السلوك بأنه يطبع مسيرته منذ نشأته.
وفي بيان لها، اعتبرت السفارة أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي طالت مؤخرًا مناطق في الجنوب، تستهدف أمن المدنيين واستقرار البلاد"، مضيفة أن هذه الاعتداءات "تؤكد الطبيعة العدوانية لهذا الكيان واستخفافه بالقرارات والاتفاقيات الدولية وبما يُسمى المجتمع الدولي".
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