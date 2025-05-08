بخاري زار اللواء شقير وبحث مع التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة

زار السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، وبحث معه التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجهات المختصة في المملكة والمديرية العامة للأمن العام، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

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