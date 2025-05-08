بوتين: العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني، أن العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستوى تاريخيًا غير مسبوق، مشددًا على تقارب وتطابق نهج البلدين في مقاربة القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار بوتين إلى أن جميع العمليات الاقتصادية بين موسكو وبيجين تتم تقريبًا بالعملات الوطنية، مؤكدًا أن علاقات البلدين لا تعتمد على العوامل السياسية الداخلية أو على الوضع العالمي الراهن.