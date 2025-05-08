سكاف زار المطران ابراهيم: المرحلة تتطلب تضافر جهود كل المخلصين من أجل حماية السلم الأهلي

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم النائب غسان سكاف في مطرانية سيدة النجاة، وبحث معه عدد من الملفات الملحّة التي تهم اللبنانيين في المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز الحوار الوطني وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة"، مشددين على "ضرورة التكاتف للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، وخاصة بعد انتهاء الإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستضخ دماً جديداً في شرايين الدولة".

وعبّر النائب سكاف عن تقديره لمواقف المطران إبراهيم، مشيراً إلى أن "المرحلة تتطلب تضافر جهود كل المخلصين من أجل حماية السلم الأهلي، والبحث عن حلول واقعية ومستدامة للأزمات المتلاحقة".