بوصعب: محاولات للوصول الى اتفاق حول لائحة كاملة في بيروت تؤمن المناصفة

أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس في عين التينة، أن الانتخابات البلدية مستمرة ولن يطرأ أي تعديل على قانون الانتخابات في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الخلاف كبير حول القوانين المقترحة، خصوصاً ما يتعلّق ببلدية بيروت، إذ إن بعض تلك الاقتراحات "غير قابلة للحياة".
وأشار بو صعب إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري "يحاول تدوير الزوايا"، لكن من الأفضل إحالة اقتراحات القوانين البلدية إلى اللجنة المختصة، أي لجنة البلديات، لإقرار قانون موحّد يشمل كل لبنان. كما كشف عن وجود محاولات للتوصّل إلى اتفاق بين الأحزاب على لائحة كاملة في بيروت تضمن المناصفة.
وفي الشق السياسي، شدّد بو صعب على إدانة كل الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما ما حصل في النبطية، داعياً الحكومة إلى التحرّك العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة.
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