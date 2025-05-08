جمارك بعلبك أوقفت 15 متسللًا سوريًا وصادرت 400 حبة كبتاغون خلال مطاردة أمنية

تمكنت دورية تابعة لمفرزة جمارك بعلبك، في عملية أمنية دقيقة تخللتها مطاردة خطرة ومضايقات من سيارات مجهولة، من توقيف مركبة من نوع "هيونداي بيك آب" كان على متنها 15 شخصاً من الجنسية السورية دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة.

وخلال تفتيش المركبة، ضبطت الدورية نحو 400 حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة. وقد جرى تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجيش اللبناني، فيما يستمر التحقيق بإشراف الجهات القضائية المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمارك اللبنانية للتصدي لمحاولات التهريب والتسلل، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره، وتأكيداً على الجهوزية الدائمة لعناصرها في مواجهة التحديات.