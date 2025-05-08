"النشرة": مخابرات الجيش تضبط اسلحة في مخيم للنازحين في البقاع وتوقف عشرات المتورطين

علمت "النشرة" ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ضبطت اسلحة داخل احد مخيمات النازحين السوريين، كما أوقفت متورطين في التهريب.

وبناء لمعلومات توافرت لمخابرات الجيش في البقاع، عن وجود اسلحة حربية داخل احد المخيمات السورية في بلدة رياق، داهمت دورية من المديرية المخيم، وأوقفت السوري علي .ر وابنه محمد علي ، وضبطت :

_ سلاح حربي نوع كلاشنكوف عدد /٢ /

_ بندقية صيد عدد /٢/

_ آلة حساسة لكشف المعادن.

_ كمية من ذخيرة مختلفة.

_خرطوش صيد.

_حربة عدد /٢/.

_ البسة عسكرية.

كذلك في الهرمل تم توقيف اللبناني ع.ج وضبط سلاح، أجهزة لاسلكية وسيارة بلوحات سورية، لاستخدامها في التهريب. وفي بلدة رأس بعلبك اوقفت مخابرات الجيش سوريَّين يقودان سيارات دون مستندات، مع /٧/ آخرين دخلوا خلسةً.

أما في بلدتي حربتا وفيسان فتم توقيف /١٦/ سورياً لدخولهم لبنان خلسةً. كذلك في بلدة القصر تم توقيف سوري وضبط /٥/ دراجات نارية تُستخدم في اعمال التهريب.