أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تصريح لوكالة "رويترز" أن الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة هندية لم تُلحق أي أضرار بالمواقع العسكرية الباكستانية، بما في ذلك الدفاعات الجوية في مدينة لاهور.
وأكد الوزير أن الأوضاع العسكرية تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن دول الخليج تلعب دورًا في جهود الوساطة لخفض التوتر والتصعيد القائم بين باكستان والهند.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الباكستاني لرويترز: لم يلحق أي ضرر بالدفاعات الجوية في لاهور من المسيرات الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.