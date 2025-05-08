وزير الدفاع الباكستاني لرويترز: لم يلحق أي ضرر بالدفاعات الجوية في لاهور من المسيرات الهندية

أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، في تصريح لوكالة "رويترز" أن الهجمات التي نُفذت بطائرات مسيّرة هندية لم تُلحق أي أضرار بالمواقع العسكرية الباكستانية، بما في ذلك الدفاعات الجوية في مدينة لاهور.

وأكد الوزير أن الأوضاع العسكرية تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن دول الخليج تلعب دورًا في جهود الوساطة لخفض التوتر والتصعيد القائم بين باكستان والهند.