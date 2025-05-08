الرئيس الصيني: أجرينا مفاوضات مفصلة ومثمرة مع بوتين وتوصلنا إلى عدد من الاتفاقيات الجديدة

اشار الرئيس الصيني شي جينبينغ في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الى ان "على الصين وروسيا الاستمرار في الدفاع عن عالم متعدد الأقطاب"، لافتا الى اننا "أجرينا مفاوضات مفصلة ومثمرة مع بوتين وتوصلنا إلى عدد من الاتفاقيات الجديدة".

وفي وقت سابق اليوم، لفت شي جينبينغ في بداية قمة مع بوتين في الكرملين الى ان "الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وروسيا تنمو بشكل أعمق"، مؤكدا اننا "سندافع بقوة عن مصالح الصين وروسيا والدول النامية".

واكد أنّ "العلاقات بين روسيا والصين مبنية على أساس الشراكة في كافة المجالات"، مشددا على أنّ "التحالف بين روسيا والصين ليس موجها ضد دولة ثالثة، إنما قائم على الشراكة الاستراتيجية"، مضيفًا "نعزز ونطور العلاقات الصينية الروسية في شتى المجالات بما يخدم مصلة بلدينا وشعبينا".

وتأتي زيارة شي جينبينغ إلى موسكو في إطار مشاركته في احتفالات عيد النصر في التاسع من أيار، لإحياء الذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على ألمانيا النازية.