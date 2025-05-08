نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الأخير يشعر بخيبة أمل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ويعتزم اتخاذ خطوات وتحركات في الشرق الأوسط من دون التنسيق معه.

كانت هذه تفاصيل خبر يسرائيل هيوم عن مصادر مقربة من ترامب: الرئيس الأميركي يشعر بخيبة أمل من نتانياهو وسيتحرك في الشرق الأوسط دونه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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